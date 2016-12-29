Генпрокуратура составила подозрения экс-нардепу Горохову, экс-главе Луганского облсовета Голенко, экс-мэру Луганска Кравченко и их первым замам

Генпрокуратура Украины составила сообщение о подозрении в совершении ряда преступлений народному депутату Украины VII созыва Сергею Горохову, бывшему председателю Луганского облсовета Валерию Голенко (2006-2014гг) его первому заместителю Евгению Харину, экс-мэру Луганска Сергею Кравченко, его первому заместителю Манолису Пилавову.

Согласно обнародованному в четверг пресс-службой Генпрокуратуры Украины сообщению, подозрения в совершении ряда тяжких преступлений против государства Украина указанным лицам составлены в рамках расследования уголовного производства в отношении руководителя фракции Партии регионов в парламенте VII созыва Александру Ефремову.

В частности, на основании собранных надлежащих и допустимых доказательств указанные лица обоснованно подозреваются в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области с целью незаконного использования им и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также они подозреваются в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч.3 ст. 110 УК Украины).

Кроме этого, указанные лица подозреваются в организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч.1 ст.258-3 УК Украины), а также государственной измене, то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч.1 ст.111 УК Украины).

"Розыск указанных лиц, а также депутата Луганского областного совета А.Клинчаева осуществляется сотрудникам Службы безопасности Украины", - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, Генеральной прокуратурой Украины получено определение следственного судьи о разрешении на задержание подозреваемых с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления всех соучастников преступления и предоставления их действиям надлежащей правовой оценки", - сообщили в ведомстве.