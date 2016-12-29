События

12:13 29.12.2016

Боец ВСУ погиб в ходе боя у Крутой Балки в среду днем

Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в результате произошедшего в среду днем в районе поселка Крутая Балка (Ясиноватский район, Донецкая обл.) боестолкновения между силами АТО и боевиками, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В обнародованном в четверг на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук информации говорится, что боестолкновение между одним из подразделений сил АТО и боевиками произошло в районе указанного поселка около 15.00 среды.

"Бой продолжался около тридцати минут, благодаря слаженным действиям подразделений сил АТО, враг вынужден был отступить… В результате боя погиб военнослужащий ВСУ", - проинформировали об итогах боя в пресс-центре.

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