Масштабное нелегальное производство электрокабеля пресекла СБУ на Киевщине

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Киевской области масштабное производство поддельной электрокабельной продукции, которая не соответствовала государственным стандартам качества и безопасности.

"Правоохранители установили, что злоумышленники наладили в Киевской области нелегальное производство некачественной кабельно-проводниковой продукции. Контрафакт дельцы реализовывали строительным и монтажным организациям под видом сертифицированной продукции, в том числе иностранного производства", - говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-центра СБ Украины.

Некачественный огнестойкий электрокабель, который изготавливали злоумышленники, устанавливался на крупных промышленных предприятиях, в торгово-развлекательных центрах и многоэтажных жилых домах. "По заключению экспертов, это создает предпосылки для возникновения чрезвычайных ситуаций. По статистике почти 30% пожаров в Украине, где ежегодно погибает до 500 человек, вызваны именно фальсифицированной кабельно-проводниковой продукцией", - информируют в спецслужбе.

Сотрудники СБУ выяснили, что общий объем реализованного злоумышленниками некачественного контрафактного товара только в 2016г составил более 200млн грн. Во время обысков в столичном офисе дельцов и на производстве в Киевской области оперативники СБ Украины изъяли документацию, подтверждающую изготовления контрафактной продукции и большую сумму наличности.

Незаконное производство и реализация уже изготовленной продукции прекращены. Открыто уголовное производство по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Продолжается досудебное следствие.