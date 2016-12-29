События

11:52 29.12.2016

Больше всего на Новый год украинцы хотят денег и путешествий – опрос

Самые желанные подарки на Новый год для украинцев – деньги, романтические путешествия, бытовая техника, автомобиль и ювелирные украшения, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 3-12 декабря, и обнародованные в четверг.

Первое место в рейтинге новогодних подарков занимают деньги (19,1%). 10,6% респондентов хотели бы получить романтическое путешествие, 7,8% - бытовую технику 6,4% - автомобиль, аксессуары к авто, 4,5% - конфеты и цветы и почти столько же (4,3%) - ювелирные украшения.

Исследование проведено методом личного интервью. Опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах Украины (кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса). Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

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