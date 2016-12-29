Луганская ОВГА предлагает открыть КПВВ в Новотошковском

Луганская областная военно-гражданская администрация предлагает органам исполнительной власти открыть контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) в поселке Новотошковское, сообщил заместитель главы ОВГА Юрий Клименко.

"В течение года представители незаконных вооруженных формирований постоянно игнорировали все решения Трехсторонней контактной группы в г.Минске по открытию КПВВ «Золотое». Поэтому областной военно-гражданской администрацией в центральные органы исполнительной власти даны предложения по открытию пункта пересечения линии разграничения сторон «Алчевск - Новотошковское - Лисичанск»", - сообщил Ю.Клименко на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Он подчеркнул, что сразу после начала функционирования КПВВ "Золотое" и пересечения гражданами линии разграничения сторон, стало очевидным, что боевики не собираются пропускать автотранспортные средства и пешеходов через свой блокпост, который выставлен на расстоянии до 1,5 км от контрольного пункта.

"Принимая во внимание, что на территории Первомайска сконцентрировано большое количество личного состава террористов, имеющих на вооружении танки и тяжелую артиллерию, решение вопроса восстановления функционирования дорожного коридора Стаханов – Золотое" является крайне проблематичным", - отметил замглавы Луганской ОВГА.