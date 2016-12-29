Более 750 обвинительных актов в отношении военных-уклонистов и дезертиров направили в суды за год военные прокуроры Центрального региона

В течение 2016г органы военной прокуратуры Центрального региона Украины утвердили и направили в суд для рассмотрения по существу 757 обвинительных актов по уголовным производствам в отношении военнослужащих, уклонившихся от воинской службы, в том числе 17 – с договорам о признании виновности.

Как сообщает в четверг утром пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, для осуществления специального судебного разбирательства в суд направлено 43 обвинительных акта по фактам дезертирства и государственной измены по 44 военнослужащим, не вернувшихся с АР Крым на материковую часть Украины для дальнейшего несения службы. Судебное разбирательство этих производств продолжается.

"По указанной категории преступлений, военной прокуратурой направлено 6 обвинительных актов в отношении сотрудников СБУ, 34 обвинительных акта в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины, 1 обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины, 2 обвинительных акта в отношении офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины", - информируют в ведомстве.

В военной прокуратуре региона отмечают, что в этом году правоохранителями на территории Украины были задержаны четверо военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым и находились в розыске. Военной прокуратурой утверждены и направлены в суд по ним обвинительные акты.

В двух уголовных производствах вынесены обвинительные приговоры. В отношении одного лица, которое осуждено по ч.1 ст.408 УК Украины (дезертирство) назначено наказание в виде штрафа в размере 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 4250грн (женщина добровольно прибыла в военную прокуратуру и заявила о себе, заключено соглашение о признании виновности).

Еще одно лицо было осуждено по данной статье и приговорено к 2 годам лишения свободы с освобождением от отбывания основного наказания сроком на год ввиду признания ним вины, содержании малолетнего ребенка и отсутствия причиненного его действиями ущерба.

"Что касается двух других лиц, обвиняемых по ч.1 ст.111 (госизмена – ИФ) и ч.1 ст.408 УК Украины, продолжается судебное разбирательство", - проинформировали в ведомстве.

В пресс-службе военной прокуратуры региона заявили, что орган продолжает принимать меры по привлечению к уголовной ответственности лиц, которые предали украинский народ и перешли на сторону агрессора. "После сбора достаточных доказательств, военная прокуратура направит обвинительные акты в суд и обеспечит поддержание публичного обвинения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21 ноября 2016г глава СБУ Василий Грицак заявил, что двое украинских военнослужащих-дезертиров были задержаны в пункте пропуска Чонгар (Херсонская область). Он рассказал: "СБУ получила информацию о том, что указанные бывшие военнослужащие- дезертиры, а сначала их было трое, хотели провернуть коррупционную сделку, и получить документы… об окончании учебного заведения… инициировали с определенными лицами из числа граждан Украины и хотели купить эти документы, чтобы стать офицерами уже Российской Федерации. Для этого они прибыли на КПВВ "Чонгар", где должны были встретиться с курьером".

Суд арестовал задержанных бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова с возможностью внесения залога.

В свою очередь российская сторона настаивает на том, что задержанные – граждане РФ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила: "Я подготовила запрос уполномоченному по правам человека украинской Рады Лутковской с просьбой, чтобы она посетила наших военнослужащих и способствовала их скорейшему освобождению".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос, ведутся ли переговоры об обмене двух российских военнослужащих, которые были вывезены с территории Крыма на Украину спецслужбами этой страны. "На этот счет было заявление (министра иностранных дел - ИФ) Сергея Лаврова. Он полностью изложил российскую позицию", - сказал Д.Песков журналистам.

На просьбу прокомментировать возможный обмен россиян на украинских военнослужащих Д.Песков сказал: "Пока я не могу ответить на этот вопрос". На вопрос, давал ли Кремль какие-либо поручения в связи с похищением российских военнослужащих, в частности Минобороны или МИДу, Д.Песков ответил: "Делается все, что должно делаться".

Отвечая на вопрос, как относятся в Кремле к тому факту, что похищенные военнослужащие, по утверждению украинской стороны, изменили присяге, Д.Песков сказал: "Они - граждане Российской Федерации. В данном случае главное - это".