В пункте пропуска во Львовской области выявили рекордную в этом году партию контрабандных сигарет

Рекордную для текущего года партию сигарет – почти 150 тысяч пачек, - пытался незаконно вывезти в одну из стран Евросоюза гражданин Украины в грузовом автомобиле "МАН", сообщает пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области.

По данным пресс-службы, утром в четверг в пункте пропуска "Рава-Русская" прибыл на выезд грузовик, в котором из города Ровно в Чехию везли топливные гранулы. Фура вызвала подозрение у сотрудников таможни и автомобиль направили на углубленный осмотр. Во время осмотра между топливными гранулами были найдены почти 150тыс. пачек контрабандных сигарет.

В данное время проводится документирование правонарушения. Стоимость контрабанды уточняется. В ведомстве отметили, что это – рекордное количество контрабандных сигарет, которое правонарушители пытались за раз переместить через госграницу в текущем году.

Вместе с тем, в Госпогранслужбе Украины уточнили, что в грузовике был выявлен 291 ящик сигарет, или 145,5тыс. пачек табачных изделий.