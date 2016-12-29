Схрон с большим количеством боеприпасов выявила СБУ в селе на Донетчине

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с большим количеством различных снарядов и патронов в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой области.

"Тайник был обустроен в селе Заря Никольского района Донецкой области в подсобном помещении заброшенного дома. Сотрудники спецслужбы изъяли из тайника 83 снаряда различного калибра, 3 гранаты, минометную мину калибра 120мм, противотанковую мину и более тысячи патронов различного калибра", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, обнародованном в четверг утром.

В информации отмечается, что в связи с выявлением схрона продолжаются соответствующие процессуальные действия.