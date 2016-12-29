События

08:40 29.12.2016

В очередях на границе с Польшей 900 автомобилей

900 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8 часов утра, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

В пункте пропуска “Рава-Руська” – 300, в ПП “Краковец” – 150, , в ПП “Угрынив” – 140, в ПП “Ягодын авто” – 110, в ПП “Грушив” – 90, в ПП “Устылуг” -- 80, в ПП “Смильныця” – 40 транспортных средств. В ПП “Шегини” очередей нет.

В пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией – 30 транспортных средств.

На границе с Румынией и Словакией очередей нет.

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