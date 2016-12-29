Городские власти Киева в 2016 увеличили материальную помощь участникам АТО и семьям погибших

Руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Бондаренко заявил, что в 2016 году городские власти достигли значительных положительных сдвигов в вопросах помощи и поддержки киевлян-участников антитеррористической операции.

"Ситуация в этом году улучшилась, мы смогли выделить земельные участки для семей погибших воинов АТО и фактически подготовить вторую группу для выделения. К сожалению, количество погибших увеличивается, поэтому работу будем продолжать. Также благодаря государственным субвенциям и выделению средств из городского бюджета нам удалось закупить квартиры для льготников, в том числе для участников АТО ", - цитирует руководителя аппарата столичной администрации пресс-служба КГГА.

Он добавил, что приняты также комплекс мер по усилению социальной защиты киевлян-участников антитеррористической операции.

"Удалось внести изменения в решения Киевсовета, которые позволяют не только компенсировать расходы на лечение, но и частично авансировать их. Так, в 2016 году мы смогли повысить уровень материальной помощи для участников АТО, а для семей погибших воинов увеличили сумму единовременной денежной помощи в 10 раз - с 2,5 до 25 000 гривен. В 2017 году мы планируем вносить коррективы и в отношении материальной помощи участникам АТО, и по расходам на жилищно-коммунальные услуги ", - отметил В.Бондаренко.