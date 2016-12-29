События

07:18 29.12.2016

Боевики за минувшие сутки 50 раз обстреляли позиции украинских военных – пресс-центр АТО

Боевики за минувшие сутки 50 раз обстреляли позиции украинских военных, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в четверг утром.

На мариупольском направлении из 120-мм минометов незаконные вооруженные формирования обстреляли Марьинку и Водяное. Из 82-мм - Красногоровку, Талаковку и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

На донецком направлении из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по украинским позициям в районе Луганского. Из гранатометов - по Майорску, а из стрелкового оружия - вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцево и Новоселовки Второй. В районе Крутой Балки произошло боестолкновение.

На луганском направлении из вооружения БМП противник обстрелял Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское, Станицу Луганскую и Малиновое.

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