События

00:35 29.12.2016

Иномарка влетела во встречный троллейбус в Мариуполе: пассажир "Форда" погиб, оба водителя пострадали

В результате столкновения по улице Краснофлотской в Мариуполе легкового автомобиля и троллейбуса погиб человек, двое пострадали, сообщает управление Национальной полиции Украины в Донецкой области на странице в Фейсбук.

"В 17.30 на закруглении дороги по улице Краснофлотской работник отдела УПД (управления превентивной деятельности – ИФ) полиции Донецкой области, который находился на выходном, за рулем собственного автомобиля "Форд Фокус" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с троллейбусом, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

В результате происшествия, погиб пассажир иномарки, ее водитель - работник полиции, - в тяжелом состоянии находится в больнице. Водитель троллейбуса обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение.

На месте работают сотрудники прокуратуры, следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

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