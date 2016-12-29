События

00:35 29.12.2016

Глава Палестины назвал условие возобновления переговоров с Израилем

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас согласен на возобновление переговоров с Израилем при условии прекращения строительства израильских поселений на палестинских территориях, сообщает в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на генсека Организации освобождения Палестины Саеба Эреката.

Эрекат пояснил, что палестинская сторона также настаивает на выполнении Израилем заключенных ранее соглашений.

По его словам, М.Аббас готов принять участие в поисках "справедливого, всеобъемлющего и долговременного решения". "При этом нужно будет прекратить оккупацию (палестинских территорий - ИФ), создать независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, чтобы жить в мире и безопасности рядом с Израилем".

Ранее в среду госсекретарь США Джон Керри раскритиковал поселенческую деятельность Израиля. В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике тезисы Керри.

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