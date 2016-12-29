События

00:34 29.12.2016

Керри уверен во влиянии российских хакеров на результат выборов в США

Кибератаки, проведенные, по мнению США, российскими хакерами, повлияли на ход предвыборной кампании в США, заявил в среду госсекретарь США Джон Керри.

"Я думаю, что все существующие кибератаки, в особенности - в исполнении России, оказали существенное влияние на нашу систему, на политический процесс", - сказал он в интервью MSNBC.

"Они вторглись на территорию наших выборов", - добавил Керри.

По его словам, "публикация на регулярной основе имейлов, украденных у одной из партий, оказало влияние. Но я думаю, что повлияли и другие моменты".

Глава госдепа подчеркнул, что далеко не одни США обеспокоены возросшей угрозой кибератак.

"Это новая форма политической борьбы, и нам следует быть настороже. Нам нужно найти новые методы защиты и новые методы для нанесения ответных ударов", - считает он.

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