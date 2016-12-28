События

21:14 28.12.2016

Два украинских моряка с арестованного в Ливии судна вернулись в Украину

Два гражданина Украины - члена экипажа арестованного в Ливии судна вернулись на родину, сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Благодаря комплексным мерам МИД и посольства Украины в Тунисской Республике 28 декабря 2016 года обеспечено возвращение на Родину двух граждан Украины - членов экипажа судна, которое в марте с.г. было арестовано в г.Мисурата (Государство Ливия)", - сказано в сообщении Департамента консульской службы МИД на официальной странице в Фейсбук в среду.

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