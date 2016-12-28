Власти Харькова утвердили новые нормы потребления воды

Исполнительный комитет Харьковского городского совета на заседании в среду утвердил новые нормы потребления холодной воды и водоотведения.

"В среднем нормы снизились на приблизительно от 1,2 до 1,5 куб. м на человека в месяц. Экономить харьковчане будут от 15 до 20 грн. Это касается тех квартир, где не установлены приборы учета",- сообщает пресс-служба Харьковского горсовета в среду вечером.

По словам директора департамента коммунального хозяйства горсовета Харькова Алексея Богача, в 2016 году были проведены выборочные приборные измерения.

"Этим занималась рабочая группа, в том числе ученые Харьковского национального университета городского хозяйства. Расчеты проводили зимой и летом, с учетом того, когда есть горячая вода и когда ее нет. В частных домовладениях нормы рассчитывали с учетом полива", - сообщил А.Богач.

Новые нормы начнут действовать с 1 января 2017г.

Как сообщалось, 19 октября 2015г Г.Кернес заявил о необходимости провести пересчет норм потребления воды в городе. 27 октября 2015 г. он подписал распоряжение о создании рабочей группы по пересмотру норм потребления воды.

В настоящее время норма потребления воды в Харькове составляет 11,1 куб.м. в месяц на человека (в т.ч. 3 куб.м – на подогрев).