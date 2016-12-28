Б.Колесников на Ладыжинской ТЭС обсудил состояние энергетики в Украине

Сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников в ходе посещения Ладыжинской ТЭС в Винницкой области отметил важность развития энергетики для будущего Украины.

Как сообщила в среду пресс-служба партии, на Ладыжинской ТЭС Б.Колесников ознакомился с деятельностью предприятия, побывал на центральном диспетчерском пункте и провел встречу с трудовым коллективом. Б.Колесников обсудил с энергетиками вопросы от долгов за произведенную электроэнергию до состояния местной дорожной инфраструктуры.

По словам политика, успех цивилизованных государств – следствие взаимодействия власти и бизнеса.

"На западе власть и бизнес всегда взаимодействуют, и в этом есть успех. Это касается и малого бизнеса, когда городской совет, к примеру, проложит водопровод к вашему кафе или гостинице. И среднего - когда вам могут компенсировать, например, стоимость животноводческих комплексов. Это решает также ряд важных вопросов, в том числе занятости людей. Что касается большого бизнеса, особенно такого, как энергетика, то везде есть инвестиционный тариф. В Украине, по непонятным причинам, власть его отменила еще в 2014 году", - сказал Б.Колесников.

По его словам, от состояния энергетики зависит будущее Украины. "Не будет энергетики – не будет страны вообще", - подчеркнул сопредседатель "Оппозиционного блока".

Во время общения с людьми, также говорили о работе местных органов власти, о взаимодействии с Киевом, о децентрализации.

"У центральной власти есть три портфеля полномочий – оборона, безопасность и внешняя политика. Все остальное происходит на местах. И чем быстрее это произойдет у нас, чем больше полномочий получат регионы, тем более успешной будет наша страна. Поэтому окончанием административно-территориальной реформы можно считать в прямом смысле амбарные замки, висящие на дверях каждой районной и областной администрации", - отметил Б.Колесников.

Он также отметил, что развитие Украины невозможно до тех пор, пока в стране не наступит мир.

"Нет ни одной страны, которая ведет войну на своей территории и при этом экономически развивается. Будет мир - будет экономика, будет развитие, будет достаток в каждой семье. Не будет мира – будет катастрофа", - подчеркнул лидер "Оппозиционного блока".