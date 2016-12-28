После полуторамесячного перерыва суд смог провести заседание по делу о взрыве возле Дворца спорта в Харькове

Фрунзенский районный суд г.Харькова в среду после полуторамесячного перерыва смог провести заседание по делу о теракте возле Дворца спорта, однако так и не продвинулся в рассмотрении материалов дела из-за ходатайств защиты и обвиняемых.

"Обвиняемые и их защита заявили ряд ходатайств (об отводе коллегии судей, о признании доказательств недопустимыми, о переводе суда в закрытый режим и т.д.). Суд отказал в удовлетворении этих ходатайств, но на их рассмотрение ушел практически весь день. Мы так и не продолжили изучение материалов дела", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат пострадавших Олег Головков.

Он также сообщил, что суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении обвиняемым сроков содержания под стражей на 60 дней.

Следующее заседание суда назначено на 6 января.

Как сообщалось, 16 ноября суд не смог приступить к изучению видеоматериалов дела, поскольку около 6 часов потратил на рассмотрение ходатайств защиты обвиняемых.

Затем заседания неоднократно переносились по различным причинам.

22 февраля 2015 г. возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. и один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт). Расследование поручено СБУ по подследственности.

26 февраля 2015 г. в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля.

Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 г. обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.