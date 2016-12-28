Запорожские волонтеры готовят для бойцов ВСУ в зону АТО новогодние угощения: центнер оливье, вареники и "шубу"

Запорожские волонтеры готовят для новогоднего стола несущих службу в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе украинских военных центнер салата оливье, "селедку под шубой" и вареники.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в среду в Запорожье стартовала волонтерская акция "Оливье в АТО", в которой принимают участие десятки жителей города. К процессу приготовления новогодних салатов подключились более десятка жительниц Запорожья. В течение суток им предстоит приготовить около 100 килограммов оливье. Кроме того, волонтеры взялись приготовить для бойцов еще один праздничный салат - "селедку под шубой" и вареники с картошкой.

"Салат оливье - вкус детства и новогоднего праздника. Бойцы АТО у себя дома также встречали Новый год с традиционным оливье. Поэтому мы решили приготовить для них самые вкусные новогодние салаты и отвезти на фронт, чтобы ребята тоже порадовались и почувствовали поддержку дома, любовь и благодарность земляков", - рассказала волонтер 55-той артиллерийской бригады ВСУ Надежда Мороз.

По ее словам, большинство запорожцев прочитали об акции "Оливье в АТО" в соцсетях и уже с утра приносят на волонтерскую кухню продукты для новогоднего салата - майонез, горошек, яйца, колбасу.

"Картофель и морковь нам привезли запорожские фермеры, а соленые огурцы едут в Запорожье из Скадовска. Женщина оттуда позвонила и сказала, что выслала посылку с солениями для оливье автобусом. Вообще все, кто приносит продукты или готовит сегодня салаты, говорят, что хотят встретить эту новогоднюю ночь со знанием, что украинские защитники на передовой тоже почувствуют праздник", – сказала волонтер.

По словам волонтеров, новогодние угощения от запорожцев отвезут на фронт в Донецкую область уже в пятницу, чтобы 31 декабря у украинских военнослужащих "был вкусный новогодний стол".