Грузовик и две иномарки не разминулись под Броварами, отчего пострадали водители автомобилей

В Броварском районе Киевской области в результате столкновения трех автомобилей, - грузовика "Ивеко" и легковых автомобилей марок "Фольксваген" и "Пежо", - пострадали трое водителей этих транспортных средств, сообщает в среду Управление превентивной деятельности ГУ Нацполиции Украины в области.

По данным правоохранительного ведомства, ДТП с участием трех транспортных средств произошло в 18.25 вторника на 30 км автодороги Киев - Чернигов. "По предварительным данным, 21-летний житель Черниговской области, управляя грузовиком "Ивеко", выполняя маневр разворота в направлении Киева, не убедившись в его безопасности, допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген", под управлением 40-летнего киевлянина", - сообщают в полиции.

От удара легковушку отбросило на автомобиль "Пежо" под управлением 30-летнего жителя столицы, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили трое водителей автомобилей. "Врачи, прибывшие на вызов, травмированных госпитализировали в Броварскую центральную районную больницу", - сообщили в ведомстве.

Все транспортные средства получили повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются.