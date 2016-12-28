В Украине с 30 декабря на период новогодних праздников правоохранители перейдут на усиленный режим несения службы

В период новогодних праздников во всех городах Украины с 30 декабря подразделения полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы перейдут на усиленный режим несения службы для обеспечения публичной безопасности.

Как сообщает в среду департамент коммуникации МВД Украины, о мерах по обеспечению безопасности граждан шла речь на селекторном совещании под председательством заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин проинформировал присутствующих, что в период усиленного несения службы в круглосуточном наряде будут дежурить 7 тыс. спасателей и свыше 2 тыс. единиц техники. "В случае осложнения ситуации их количество будет увеличено вдвое", – сказал он.

В Киеве и области предусмотрено дежурство во время праздников 800 спасателей и 200 единиц техники, при этом почти столько же сил и средств будут находиться в аварийном резерве. Во избежание кризисных ситуаций предусмотрен круглосуточный обмен информацией между ГСЧС и смежными ведомствами, а также органами местного самоуправления.

В свою очередь командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров сообщил, что Нацгвардия будет обеспечивать публичную безопасность в тесном взаимодействии с патрульными полицейскими.

"Нацгвардия и патрульные подразделения будут единственной правоохранительной составляющей на улицах во время массовых мероприятий. Фактор визуализации правоохранителей на этих мероприятиях будет сдерживающей системой для правонарушителей", – сказал Ю.Аллеров.

Кроме привлечения к мероприятиям по охране общественного порядка, нацгвардейцы должны усилить контроль и профилактику относительно незаконной добычи янтаря.

"Янтарная тема, как правило, активируется в выходные и праздничные дни. Поэтому позиция сотрудников и руководителей Волынской, Житомирской и Ровенской областей должна быть максимально активной", – сообщил Ю.Аллеров.

Госпогранслужба Украины усилит резервы подразделений во Львовской, Закарпатской, Черновицкой Черниговской и Одесской областях, а также на Приднепровском участке государственной границы.

"В период новогодних праздников мы ожидаем увеличения очередей, особенно на западном участке границы. Поэтому прошу граждан с пониманием отнестись к этому", – сказал первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк.