Более половины украинцев выступают за интеграцию с ЕС, но для каждого второго "безвиз" маловажен

Более половины украинцев (57,9%) считают, что Украина должна идти по пути интеграции с Европейским Союзом, согласно результатам социологического исследования Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно обнародованным в среду результатам социсследования, при этом 11% респондентов высказались за вступление Украины в Таможенный союз России, Беларуси, Казахстана.

Вместе с тем, 49,5% украинцев назвали маловажным либо вовсе неважным для них вопрос введения безвизового режима с ЕС, а важным это событие является для 44,3% опрошенных.

В ходе опроса, проведенного 16-20 декабря 2016 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, было опрошено 2018 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.