События

16:20 28.12.2016

39% украинцев допускают массовые протесты в 2017г, 55% не готовы терпеть трудности на время реформ – опрос

Возникновение "Майдана-3" в 2017 году считают вероятным 39% респондентов, маловероятным – 43,2%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Вместе с тем, 61,8% опрошенных считают, что в их населенном пункте массовые протесты маловероятны, вероятными такие события считают 23,3%. По результатам социологического исследования, в таких митингах готовы участвовать 20,2% респондентов, 61,2% не готовы.

Более половины (54,9%) украинцев не готовы временно терпеть материальные трудности, вызванные осуществлением реформ, тогда как 34,9% согласны потерпеть.

Три четверти украинцев (74,9%) считают, что украинская власть должна сосредоточить основные усилия на урегулировании ситуации на Донбассе и добиться мира

Имея возможность выбрать до пяти вариантов ответа, украинцы также указали, что власти необходимо сосредоточиться на регулировании цены, снижении коммунальных тарифов (56,4%), стимулировании развития экономики, создании благоприятных условий для бизнеса (48,2%), борьбе с коррупцией (45,6%), повышении пенсий и зарплат (41,6%).

В ходе опроса, проведенного 16-20 декабря 2016 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, было опрошено 2018 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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