События

16:12 28.12.2016

Генпрокуратура сообщила о подозрении комвзвода полка милиции особого назначения №1 за разгон Евромайдана в 2013 году

Генеральная прокуратура Украины известила командира взвода полка милиции особенного назначения №1 Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве о подозрении в превышении власти и служебных полномочий в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в г. Киеве, когда тот занимал должность заместителя командира взвода одной из оперативных рот спецподразделения "Беркут"

Как сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, действия силовика "сопровождались насилием, болезненными и оскорбляющими личное достоинство пострадавшего действиями, при отсутствии признаков истязания и в преднамеренном препятствии законной профессиональной деятельности журналиста". Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины (в редакции от 07.04.2011).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения от занимаемой на настоящее время должности.

"В целом по данному эпизоду извещены о подозрении 17 лиц, относительно 5-ти обвинительные акты рассматриваются в суде, 10 лиц находятся в розыске, относительно еще одного подозреваемого следствие завершено - происходит ознакомление с материалами производства. Досудебное расследование установления других организаторов и исполнителей этих преступлений продолжается", - говорится в сообщении.

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