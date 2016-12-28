Лутковская попросила российскую коллегу перевести Клыха поближе к украинской границе

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская в ходе встречи с российской коллегой Татьяной Москальковой попросила рассмотреть возможность направления удерживашемого в РФ гражданина Украины Станислава Клыха в учреждение, расположенное как можно ближе к границе с Украиной, чтобы родственники могли посещать его.

Как сообщается на официальном сайте украинского омбудсмена, 26 декабря состоялся двухэтапный общий визит В.Лутковской и Т.Москальковой сначала к Симферопольское СИЗО на территории оккупированного Крыма, затем - в СИЗО г.Николаев. "Главным результатом второй встречи омбудсменов двух стран стала договоренность о содействии в организации регулярных визитов омбудсменов с целью мониторинга соблюдения прав граждан своих стран, которые находятся в местах несвободы на территории другого государства", - говорится в сообщении.

В частности, Т.Москалькова выразила пожелание встретиться с гражданами РФ, находящихся в местах лишения свободы в г.Одесса. В свою очередь, В.Лутковская выразила пожелание встретиться с гражданами Украины, которые находятся в местах лишения свободы в Москве, в т.ч. с Евгением Пановым, Романом Сущенко и другими.

Т.Москалькова сообщила о существенных сдвигах в вопросе перемещения украинских граждан, отбывающих наказание на территории Крыма, в другие учреждения для дальнейшего отбывания наказания на территории материковой Украины. "Поэтому в ближайшее время надеемся на выполнение достигнутых еще во время первой встречи омбудсменов в Минске договоренностей", - говорится в сообщении.