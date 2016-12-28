Звукозаписывающие студии требуют от Facebook активной защиты авторских прав

Ведущие студии звукозаписи и издательства мира требуют от социальной сети Facebook более активных действий в сфере защиты авторских прав, пишет Financial Times.

Они настаивают, что Facebook должна удалять видео- и аудиозаписи пользователей, которые содержат защищенные авторским правом материалы.

Между тем, по данным информированных источников, Facebook работает над собственной технологией отслеживания авторских прав, которая, как ожидается, будет напоминать используемую YouTube систему Content ID. Добавляемые на YouTube видео сопоставляются с базой данных Content ID, состоящей из отправленных правообладателями файлов, и в случае совпадения Content ID заявляет права на ролики от имени правообладателя и выполняет затребованное им действие - от монетизации за счет рекламы до отключения звука и полной блокировки просмотра.

Источники утверждают, что переговоры Facebook со звукозаписывающими студиями о лицензировании и передаче доходов активизируются, как только такая технология будет готова. Сейчас ведутся предварительные обсуждения, и до весны вряд ли будут выработаны какие-то конкретные договоренности.

По мере популяризации видеороликов в соцсетях медиакомпании стремятся выжать максимум доходов из этого сегмента, отмечает FT.

Руководство Facebook долгое время сторонилось вопросов о лицензировании музыки и других материалов, защищенных авторским правом, "поскольку они осознавали, насколько ужасными будут последствия для их маржи", говорит аналитик Midia Research Марк Маллиген. Однако в сентябре Facebook разместила объявление о вакансии директора по вопросам лицензирования музыки, и эксперт считает, что этот шаг свидетельствует о смене занимаемой компанией позиции.

Основной объем музыкальных видео на Facebook - кавер-версии различных хитов от любителей и профессиональных музыкантов. Соцсеть уже делит доходы от рекламы, включенной в такие ролики, с правообладателями, в этом году выплаты превысили $1 млрд. Однако звукозаписывающие студии хотят добиться с Facebook такого же сотрудничества, как с YouTube, полагая, что это существенно увеличит приток средств.