События

14:18 28.12.2016

Тела 11 иммигрантов обнаружены на ливийском побережье вблизи Триполи

Тела 11 нелегальных иммигрантов были найдены на побережье Ливии недалеко от столицы страны Триполи, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц.

"Команда специалистов отделения ливийского Красного Полумесяца по Триполи обнаружила 11 тел мигрантов, которые вынесло волнами на берег у Триполи", - приводят СМИ слова одного из волонтеров организации.

По данным ООН, в 2016 году более 5 тыс. иммигрантов и беженцев погибли в Средиземном море при попытках добраться до берегов Европы.

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