Правозащитники призывают отменить правовые акты, нарушающие права переселенцев из Крыма

Правозащитники в очередной раз призывают Кабинет министров Украины и Верховную Раду изменить законодательство, которое ограничивает права граждан Украины, переехавших из Крыма или оставшихся жить на оккупированном полуострове.

"За последние два года украинская власть… приняла ряд нормативно-правовых актов, которые негативно влияют на ситуацию с правами крымчан, создают барьеры и сужают пространство для реализации прав и свобод на крымском полуострове, в частности, свободы передвижения и права собственности", - заявила председатель центра информации по правам человека Татьяна Печончик в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду в Киеве.

Юрист Украинской Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова напомнила, что постановление Кабмина №1035 "Об ограничении поставок отдельных товаров (работ, услуг) с временно оккупированной территории на другую территорию Украины и/или с другой территории Украины на временно оккупированную территорию", которое вступило в силу 15 января 2016 года, нарушает права человека.

"Фактически государство вмешалось в личные имущественные права граждан Украины, которые находятся на этой территории или перемещаются с ней. Фактически это постановление лишает граждан гарантированных законами Украины, Европейской конвенцией по правам человека, права на эвакуацию своего имущества с территории Крыма, грубо нарушает право собственности граждан. Сегодня крымчане фактически не могут вывезти личные вещи, свой телевизор, свой диван", - отметила Д.Свиридова.

Она также обратила внимание, на то, что Одесский окружной административный суд признал неправомерным ограничения, которые касаются перемещения имущества граждан через административную границу с Крымом.

По словам координатора крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, крымчане, переехавшие на материковую часть Украины, согласно постановлению Национального банка Украины №699, признаны "нерезидентами" и их ограничивают в праве получения банковских услуг.

"Мы еще раз призываем отменить это постановление… А самое лучшее, что можно сделать - это отменить закон ("О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" – ИФ), - подчеркнула О.Скрипник.

По словам Т.Печончик, "государство создает такое оккупационное гетто в Крыму", в результате "Крым фактически исчезает с международных телеэкранов". "Мы хотим призвать государство Украина, если оно действительно хочет идти навстречу Крыму, отменить эти неоправданные ограничения, изменить законодательство по отношению к крымчанам", - подчеркнула она.

Правозащитники также советуют органам власти Украины в 2017 году разработать и внести изменения в порядок въезда и выезда на временно-оккупированную территорию, упростить процедуру доступа в Крым иностранных журналистов, представителей международных правозащитных миссий, адвокатов.