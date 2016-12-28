События

13:49 28.12.2016

"Вегетарианский шницель" - обман покупателя, возмущается германский министр

Министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Кристиан Шмидт считает необходимым ввести запрет на такие наименования продуктов как "вегетарианский шницель", которые не содержат мяса, пишет в среду немецкая газета "Бильд".

"Эти названия вводят в заблуждение покупателей", - сказал К.Шмидт в интервью изданию.

"Я призываю запретить их использование в целях защиты интересов клиентов", - добавил он.

При этом министр подчеркнул, что компании должны называть продукты "шницелем", "колбасой" или "фрикадельками" лишь в том случае, если в их составе присутствуют мясные ингредиенты.

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