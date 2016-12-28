В Киеве размещено более 2 тыс. незаконных МАФов

Более 2 тыс. сооружений малых архитектурных форм (МАФ) в Киеве в настоящее время находятся без соответствующих разрешений и не платят налоги, констатирует городской голова Виталий Кличко.

На совместном с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко брифинге в среду В.Кличко указал, что два года назад в столице было около 20 тыс. МАФов.

"На сегодняшний день больше трёх тысяч МАФов в Киеве находятся законно... Более двух тысяч надо будет перенести и немногим более двух тысяч находятся без каких-либо документов, без уплаты налогов... Наша задача - сделать так, чтобы систематизировать торговлю", - отметил мэр.