События

13:23 28.12.2016

Переход к мирному процессу в Сирии несовместим с тем, чтобы Асад оставался у власти - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает "невозможным" переход к мирному процессу в Сирии при участии президента страны Башара Асада, пишут в среду западные СМИ.

Он подчеркнул, что сирийская оппозиция никогда не примет то, что Б.Асад остается у власти.

По данным СМИ, глава турецкого МИД также подтвердил появившиеся ранее сообщения о достижении соглашения о перемирии в Сирии между Москвой и Анкарой.

Ранее в среду "Анадолу" сообщило, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии.

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