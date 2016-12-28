Мороз идет в Украину с севера Европы

В ближайшие сутки с севера Европы на территорию Украины распространится холодная воздушная масса, ожидается рост атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается небольшой снег, днем на крайнем юге умеренный мокрый снег, в Крыму с дождем (только ночью в южной части, днем в восточных областях без существенных осадков). На дорогах страны местами гололедица.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, днем в южной части и Донецкой области порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза, на юге от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 9-14°, днем 4-9° мороза.

В Киеве - небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4°, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 декабря самая высокая температура днем была +7,8 в 1974 г., самая низкая ночью -26,5 в 1930 г.

30 декабря - без существенных осадков, лишь в южной части и Донецкой области снег и мокрый снег. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юге порывы 17-22 м/с.

Температура ночью 3-8°, в Карпатах и Закарпатье, местами в восточных областях и в Сумской 9-14° мороза; днем 0-5° мороза, на крайнем юге до 2° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 0-2° мороза.