Гриппом в Украине за неделю заболели 419,4 тыс. людей, эпидпорог превышен в 21 области

Гриппом и ОРВИ в Украине с 19 по 25 декабря заболели 419,4 тыс. чел., из них 61,7% - дети до 17 лет, сообщил Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в информационном бюллетене в среду.

Эпидемический порог превышен в 21 области, в шести из них – Житомирской, Запорожской, Черновицкой, Херсонской, Днепропетровской, Закарпатской - порог превышен в два раза.

Только в трех областях - Одесской, Ивано-Франковской, Харьковской 0 заболеваемость ниже эпидемического уровня.

Суммарный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 984,8 чел. на 100 тыс. населения, что на 8,9% больше, чем на прошлой неделе.

За указанный период летальные случаи, связанные с гриппом, не зарегистрированы.

С начала сезона гриппа 2016-2017 гг. провакцинировано более 103 тыс. чел. Уровень вакцинации против гриппа ниже среднего в 18 областях.

При этом из групп медицинского риска (лица с высокой вероятностью клинических осложнений от гриппа) и эпидемиологического риска (лица с высокой вероятностью распространения инфекции) вакцинировано 4,7% и 15,7% от общего числа людей этих групп, подлежащих вакцинации.