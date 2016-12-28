Прокуратура направила в суд обвинительный акт против подозреваемого в изнасиловании и убийстве ребенка в Лощиновке

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании и умышленном убийстве ребенка в с. Лощиновка Измаильского района Одесской области.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в Измаильский горрайонный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому вменяется п. 2, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 (изнасилование и умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что в ходе следствия было назначено и проведено около 10 судебных экспертиз, в том числе в других областях. Подозреваемому в совершении преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 27 августа, после убийства девочки, по мнению следствия, 21-летним парнем ромской национальности в селе вспыхнули массовые беспорядки. 28 августа громада села Лощиновка во время схода потребовала выселить из населенного пункта всех представителей этой национальности. Депутаты сельсовета поддержали решение громады.

По факту убийства было начато уголовное производство по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый был арестован.

Представители ромской национальности согласились покинуть Лощиновку, было достигнуто компромиссное решение об их переезде в другие населенные пункты района. Полиция обязалась обеспечить их охрану для вывоза своих вещей. Однако в назначенный день ромы отказались приезжать в село, так как, по их словам, все нужное и ценное они уже забрали.

По факту беспорядков было начато уголовное производство по ст. 194 (уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.