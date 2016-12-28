Командир роты патрульной полиции Львова подозревается в избиении подчиненного

Прокуратура объявила подозрение командиру роты управления патрульной полиции Львова за избиение подчиненного, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Командира роты подозревают в превышении власти или должностных полномочий, сопровождавшихся насилием.

Как сообщалось, 23 ноября командир роты, находясь на службе, нанес несколько ударов кулаком и ногой своему подчиненному. В результате потерпевший получил легкие телесные повреждения.

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста, его также отстранили от занимаемой должности.