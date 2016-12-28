В Израиле накануне речи Керри отменили голосование по строительству новых домов для израильтян в Восточном Иерусалиме

Муниципальный комитет по планированию и строительству Иерусалима отменил голосование по вопросу возведения дополнительных 500 домов для израильских поселенцев в Восточном Иерусалиме, пишет в среду израильская газета "Джерузалем пост".

В комитете сообщили, что отмена голосования связана с предстоящей речью госсекретаря США Джона Керри, которая будет посвящена ситуации на Ближнем Востоке.

В ходе голосования члены комитета должны были одобрить строительство почти 500 домов для израильтян в иерусалимских районах Рамот и Рамат-Шломо.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля отказаться от строительства поселений на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил США, которые при голосовании в Совбезе воздержались, в том, что резолюция была инициирована Вашингтоном.

При этом, по данным СМИ, накануне голосования в ООН Б.Нетаньяху и избранный президент США Дональд Трамп пытались убедить Б.Обаму в необходимости наложить вето на резолюцию.