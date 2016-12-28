Суд отказал САП в рассмотрении жалобы на меру пресечения Охендовскому

Апелляционный суд Киева отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в рассмотрении жалобы на решение суда об избрании меры пресечения (личное обязательство) главе Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому.

"Вчера (27 декабря - ИФ) отказали в рассмотрении жалобы", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда в среду, аргументировав это тем, что принятое ранее решение не подлежит обжалованию.

Как сообщалось, Соломенский районный суд Киева избрал М.Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года: глава ЦИК может покидать территорию Украины только с разрешения следователя.

Вечером 13 декабря М.Охендовскому в аэропорту "Борисполь" вручили сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение).

Общая сумма взяток, инкриминируемых детективами подозреваемому, составляет около $161,7 тыс., что в эквиваленте по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступлений составило почти 1,29 млн грн.

САП подала жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в виде личного обязательства М.Охендовскому.