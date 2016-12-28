В новогоднюю ночь охранять порядок в Харьковской области будут 3 тыс. правоохранителей

В новогоднюю ночь порядок в местах проведения праздничных мероприятий в Харьковской области будут обеспечивать 1,5 тыс. полицейских и нацгвардейцев, еще столько же будут патрулировать улицы Харькова, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Особое внимание будет уделено обеспечению охраны порядка во время проведения мероприятий в центральной части города", - говорится в сообщении.

Планируется, что в ночь с 31 декабря на 1 января в области пройдет около 40 массовых мероприятий, в которых, как ожидается, примут участие почти 250 тыс.человек.

Кроме того, 6 и 7 января в 210 православных храмах области пройдут рождественские богослужения. Ожидается, что в них примут участие почти 150 тыс. человек. Для охраны порядка будут задействованы около 1,3 тыс. правоохранителей.