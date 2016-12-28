Почти 100 тыс. книг пополнили школьные библиотеки Днепропетровской области в 2016 г. – глава ОГА

В текущем году около 100 тысяч новых книг поступило в школьные библиотеки Днепропетровской области за счет областного бюджета (выделено более 3 млн грн), сообщил журналистам глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

По его словам, школьные библиотеки области пополнились новыми изданиями, акцент был сделан на современные и патриотические произведения.

По заказу Днепровской ОГА харьковское издательство "Фолио" подготовило серию "Школьная библиотека" для учеников средних и старших классов – это почти 100 тысяч книг, которые входят в основную и дополнительную программы по украинской и зарубежной литературе.

"Сегодня растет спрос на украинскую литературу. Чтобы украинская книга стала ближе к читателю, поддерживаем национальное книгоиздательство и обеспечиваем библиотеки области актуальными книгами. В этом году для школьных библиотек Днепропетровщины приобрели около 100 тысяч художественных произведений. В следующем году будем обновлять фонды публичных библиотек региона", – рассказал В.Резниченко.

Библиотечные фонды пополнились украинской классикой, мировой литературой в украинском переводе, патриотическими произведениями о событиях на Донбассе. Среди книг - произведения Марии Матиос, Юрия Винничука, Сергея Жадана, Евгения Положия, Анатолия Димарова, Романа Зиненко, Лины Костенко, Тараса Шевченко, Ивана Франко и др.