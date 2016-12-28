Киев предложит ОБСЕ установить дополнительное наблюдательное оборудование в зоне АТО

Украинская сторона будет предлагать Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) устанавливать дополнительное наблюдательное видеооборудование в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, недавно сотрудники ОБСЕ предоставили карту сектора "М" с нанесенной зоной наблюдения видеокамеры, установленной там для реальной фиксации фактов обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. "По нашей просьбе наши военные сделали детальный анализ действия этой камеры и предоставили нам соответствующую информацию… Честно, не ожидал такой детализации… Не могу выложить данные, которые получил от ВСУ, но, поверьте, ребята заслуживают благодарности", - написал Г.Тука.

"Во-вторых, теперь, в переговорах из ОБСЕ, мы будем иметь возможность опираться на объективные факты и предлагать установление дополнительного оборудования, ради получения объективной непредвзятой информации", - добавил замминистра.

Как сообщалось, вдоль линии соприкосновения СММ ОБСЕ имеет камеры, которые предоставляют возможность мониторинга с углом обзора 360 градусов 24 часа в сутки семь дней в неделю. В частности, они находятся в Авдеевке, недалеко от шахты "Октябрьская" (вблизи разрушенного Донецкого аэропорта), а также возле Широкино (к востоку от Мариуполя).

При этом в начале сентября в СММ ОБСЕ пожаловались, что были украдены и/или уничтожены камеры наблюдения возле шахты "Октябрьская" на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В октябре 2016 года миссия отметила, что СММ "проводит круглосуточный мониторинг и наблюдение на всей территории Донбасса путем использования разных технических средств, в частности стационарных камер, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других средств воздушного наблюдения".