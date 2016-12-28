События

10:56 28.12.2016

Пограничники и полицейские задержали в Одесской области предполагаемого грабителя банка

Украинские пограничники вместе с сотрудниками Национальной полиции задержали 27 декабря в Одесской области мужчину, подозреваемого в ограблении банка, сообщил помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"В рамках взаимодействия пограничники Одесского отряда получили информацию о совершении разбойного нападения тремя лицами в масках на отделение одного из банков в н.п. Сергеевка Белгород-Днестровского района. Предварительно установлено, что нападавшие, угрожая кассиру пистолетом, украли из кассы около 100 тыс. грн", - написал О.Слободян на странице в "Фейсбуке" в среду.

Для задержания грабителей, которые, скорее всего, были вооружены, задействовались все правоохранительные органы. Пограничники усилили возможные направления движения нарушителей дополнительными нарядами и техническими средствами наблюдения.

Позднее на основе ориентировки от Национальной полиции в пункте пропуска "Табаки" на границе с Молдовой пограничники Измаильского отряда обнаружили и задержали одного из подозреваемых в разбойном ограблении, его для дальнейшей проверки передали сотрудникам Нацполиции, указал О.Слободян.

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