Сила толчков в Украине не превышала 3 балла

Подземные толчки магнитудой 5,5 балла (по шкале Рихтера) зафиксированы минувшей ночью в Румынии в районе гор Вранча, толчки ощущались и на территории Украины в диапазоне от 2 до 3 баллов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 01.20, в Румынии в районе гор Вранча зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,5 балла (по шкале Рихтера) на глубине 95 км. Повторных толчков не зафиксировано. Толчки ощущались на территории Украины (южные районы Одесской области - города Измаил, Рени, Болград, а также в Одессе), Черновцы - по затухающей), по предварительной информации от 2 до 3 баллов (по шкале Рихтера), без негативных последствий", - говорится в сообщении.

По информации дежурного Государственного космического агентства Украины, для местности гор Вранча характерны такие явления.