События

10:40 28.12.2016

СБУ нашла два тайника с оружием в зоне АТО

Сотрудники Службы безопасности Украины нашли два тайника с оружием в районе проведения антитеррористической операции: в с.Широкино Волновахского района Донецкой области и с.Алексеевка Новоайдарского района Луганской области.

"Из тайников… оперативники спецслужбы изъяли две реактивных противотанковых гранаты РПГ-22, пять охотничьих ружей, одиннадцать гранат и свыше трех тысяч зарядов разного калибра", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СБУ.

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