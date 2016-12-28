СБУ нашла два тайника с оружием в зоне АТО

Сотрудники Службы безопасности Украины нашли два тайника с оружием в районе проведения антитеррористической операции: в с.Широкино Волновахского района Донецкой области и с.Алексеевка Новоайдарского района Луганской области.

"Из тайников… оперативники спецслужбы изъяли две реактивных противотанковых гранаты РПГ-22, пять охотничьих ружей, одиннадцать гранат и свыше трех тысяч зарядов разного калибра", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СБУ.