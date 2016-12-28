Власти города Бокер на юге Франции назвали улицу в честь Brexit

Мэрия городка Бокер на юге Франции приняла решение назвать одну из улиц в честь выхода Великобритании из Евросоюза по итогам июньского референдума - Brexit, сообщает BBC.

Как пояснил мэр города Жюльен Санчеc, член ультраправой партии "Национальный фронт", "улица названа так, чтобы отдать должное выбору британского народа".

Глава администрации Бокера добавил, что не понимает тех, кто высказывает недовольство по поводу наименования улицы.

"Мы не называли улицу в честь (камбоджийского диктатора) Пол Пота или (нацистского преступника) Клауса Барби. Мы просто решили отдать дань независимым людям и лидерам, которые приняли на себя ответственность", - сказал градоначальник в интервью газете Figaro.

Руководство "Национального фронта" выступает за выход Франции из Евросоюза.

Как ожидается, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен может выйти во второй тур президентских выборов в 2017 году и стать главным соперником кандидата консервативной партии "Республиканцы" Франсуа Фийона.