События

09:52 28.12.2016

Власти города Бокер на юге Франции назвали улицу в честь Brexit

Мэрия городка Бокер на юге Франции приняла решение назвать одну из улиц в честь выхода Великобритании из Евросоюза по итогам июньского референдума - Brexit, сообщает BBC.

Как пояснил мэр города Жюльен Санчеc, член ультраправой партии "Национальный фронт", "улица названа так, чтобы отдать должное выбору британского народа".

Глава администрации Бокера добавил, что не понимает тех, кто высказывает недовольство по поводу наименования улицы.

"Мы не называли улицу в честь (камбоджийского диктатора) Пол Пота или (нацистского преступника) Клауса Барби. Мы просто решили отдать дань независимым людям и лидерам, которые приняли на себя ответственность", - сказал градоначальник в интервью газете Figaro.

Руководство "Национального фронта" выступает за выход Франции из Евросоюза.

Как ожидается, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен может выйти во второй тур президентских выборов в 2017 году и стать главным соперником кандидата консервативной партии "Республиканцы" Франсуа Фийона.

ВАЖНОЕ

Сила толчков в Украине не превышала 3 балла

Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксированы на востоке Румынии

Боевики 44 раза за сутки обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО

СММ ОБСЕ эвакуировала базу из Светлодарска из-за обстрелов

Скончалась известная американская актриса Кэрри Фишер

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд начнет рассмотрение дела Царева 31 января

Пограничники и полицейские задержали в Одесской области предполагаемого грабителя банка

СБУ нашла два тайника с оружием в зоне АТО

В Киеве ожидается мокрый снег и 0°С

Во Львовской области в ДТП с внедорожником погибли 2 пожилые женщины

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Снова один на всех 2014
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Metry.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА