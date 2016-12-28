Во Львовской области в ДТП с внедорожником погибли 2 пожилые женщины

Во Львовской области водитель внедорожника "Mitsubishi Pajero" совершил наезд на пешеходов, двое пожилых женщин погибли на месте происшествия, сообщает канал "112.Украина" со ссылкой на данные Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"В городе Стрые на ул.Добревлянской водитель автомобиля “Mitsubishi Pajero”, житель с.Заплатин, Стрыйского района совершил наезд на двух пешеходов, 1941 и 1933 годов рождения, жительниц г.Стрыя, которые от полученных травм погибли на месте", - говорится в сообщении.

Как сообщается, инцидент произошел вечером во вторник.

Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия, не обнаружены.