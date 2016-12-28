В ходе 71-й сессии ГА ООН было одобрено примерно 300 резолюций по актуальным проблемам современности

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершилась основная часть 71-й сессии Генеральной Ассамблеи, принят ряд резолюций, касающихся пересмотра бюджета Всемирной организации, финансирования 33 политических миссий, а также кадровой реформы.

"Генеральная Ассамблея постановила несколько увеличить сумму бюджета Организации - с $5,4 млрд до $5,61 млрд. Делегаты решили также выделить $639 млн на деятельность 33 специальных политических миссий Организации", - говорится в сообщении центра новостей ООН.

Кроме того, ГА ООН приняла ряд резолюций по вопросам управления кадрами. "Государства-члены поручили Генеральному секретарю разобраться в причинах затягивания процесса найма сотрудников на посты в системе Организации", - отмечается в сообщении.

По данным центра новостей ООН, с сентября этого года на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи было одобрено примерно 300 резолюций, направленных на решение актуальных проблем современности.

Во время основной части сессии Генеральной Ассамблеи регулярно заседают ее главные комитеты: Первый обсуждает вопросы, касающиеся международной безопасности и разоружения; Второй сосредоточен на экономических и финансовых проблемах; Третий занимается вопросами социального развития, прав человека борьбы с преступностью и вопросами, связанными с развитием межкультурного сотрудничества.

К ведению Четвертого комитета отнесены специальные политические вопросы, проблематика информации и вопросы деколонизации. Пятый готовит проекты решений Ассамблеи по административным вопросам и вопросам бюджета Организации Объединенных Наций. Шестому комитету поручены юридические вопросы.

Все принятые в главных комитетах резолюции и решения передаются на утверждение пленума Генеральной Ассамблеи ООН.

Генеральная Ассамблея является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов, каждое из которых имеет один голос.

71-я сессия Генеральной Ассамблеи начала работу 13 сентября. Сессия будет закрыта в сентябре 2017 года. Основная часть сессии по традиции завершается до Рождества по григорианскому календарю или до Нового года. После этого основные комитеты сессии уже не работают на регулярной основе, однако могут, при необходимости, проводить свои заседания.