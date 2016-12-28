События

08:50 28.12.2016

СБУ в Сумской области изъяла партию контрабандных сигарет на сумму 9 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками фискальной службы в Сумской области обнаружили и изъяли партию контрабандных сигарет на сумму 9 млн грн, завезенных из РФ, сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители остановили фуру на автодороге Сумы-Киев вблизи областного центра. При осмотре грузовика, который по документам перевозил пластик, сотрудники спецслужбы обнаружили 350 тыс пачек сигарет европейских брендов без акцизных марок", - гласит сообщение на сайте СБУ.

Как сообщается, контрабандные сигареты предназначались одной из местных коммерческих структур для реализации по всей территории Украины.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного производства по ч.1 ст.204 Уголовного кодекса Украины. Досудебным следствием будет установлен круг лиц, причастных к контрабанде сигарет.

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