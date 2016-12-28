Боевики 44 раза за сутки обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО – штаб

За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 44 раза открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-служба штаба АТО.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино из артиллерии калибра 122 мм, Водяное и Широкино – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, Талаковку, Водяное, Марьинку, Павлополь и Широкино – из стрелкового оружия и гранатометов. В районе Широкино также зафиксирована активность снайпера боевиков.

На Донецком направлении боевики обстреливали из минометов калибра 120 мм и 82 мм Новгородское, Луганское и Авдеевку, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Травневое, Луганское, Зайцево, Невельское и Мироновское, из зенитных установок – Пивденне.

На Луганском направлении боевики обстреливали Новоалександровку и Новозвановку из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и вооружения БМП.