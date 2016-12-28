Двое киевлян задержаны за изготовление и сбыт наркотиков – полиция Киева

Сотрудники Подольского управления полиции г.Киева задержали двоих жителей Киева за изготовление и распространение наркотических веществ, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Задержание было произведено в рамках уголовного производства по ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, хранение наркотических средств), возбужденного по итогу получения оперативной информации о том, что в одной из квартир Киева изготавливают, хранят и сбывают наркотики.

"В ходе проведения санкционированного обыска в квартирах подозреваемых "наркоделков" правоохранители обнаружили и изъяли свыше 500 грамм каннабиса, две пластиковые бутылки с веществом растительного происхождения, сем кустов, похожих на растения конопли, электронные весы, несколько устройств для курения и различное оборудование (вытяжку, лампу, термометр) и денежные средства", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщается, ежедневный доход злоумышленников от незаконной деятельности составлял от 20 тыс грн.

Задержанным киевлянам 21 и 26 лет грозит до 8 лет лишения свободы.