События

05:58 28.12.2016

Двое киевлян задержаны за изготовление и сбыт наркотиков – полиция Киева

Сотрудники Подольского управления полиции г.Киева задержали двоих жителей Киева за изготовление и распространение наркотических веществ, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Задержание было произведено в рамках уголовного производства по ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, хранение наркотических средств), возбужденного по итогу получения оперативной информации о том, что в одной из квартир Киева изготавливают, хранят и сбывают наркотики.

"В ходе проведения санкционированного обыска в квартирах подозреваемых "наркоделков" правоохранители обнаружили и изъяли свыше 500 грамм каннабиса, две пластиковые бутылки с веществом растительного происхождения, сем кустов, похожих на растения конопли, электронные весы, несколько устройств для курения и различное оборудование (вытяжку, лампу, термометр) и денежные средства", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщается, ежедневный доход злоумышленников от незаконной деятельности составлял от 20 тыс грн.

Задержанным киевлянам 21 и 26 лет грозит до 8 лет лишения свободы.

ВАЖНОЕ

СММ ОБСЕ эвакуировала базу из Светлодарска из-за обстрелов

Показания экс-депутата Госдумы РФ лягут в основу обвинения Януковича в деле о госизмене

Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Украина"

Участники преступной группировки Януковича, сотрудничающие со следствием, возместили государству сотни миллионов гривень убытков

Луценко обещает рост зарплаты сотрудников органов прокуратуры на 61% в 2017 г.

ПОСЛЕДНЕЕ

Водитель, пытаясь скрыться с места ДТП, попал в еще одну аварию, в результате погиб 8-мимесячный ребенок

В Хмельницкой области задержаны члены ОПГ, обокравшие ювелирные магазины на 4.5 млн грн – Нацполиция

Трамп назначит бывшего помощника Буша-младшего советником по борьбе с терроризмом

В Бахмуте завершили первую очередь реконструкции очистительных сооружений – Жебривский

Доходы в госбюджете-2017 на 20,3% выше доходов в госбюджете-2016 – закон

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Мафиоза
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА