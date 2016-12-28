В Хмельницкой области задержаны члены ОПГ, обокравшие ювелирные магазины на 4.5 млн грн – Нацполиция

Сотрудники Национальной полиции Украины в Хмельницкой области задержали членов организованной преступной группировки, совершавшей кражи на территории Винницкой и Хмельницкой областей на сумму порядка 5 млн грн, из которых порядка 4.5 млн грн пришлись на два ювелирных магазина, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В состав ОПГ входили четверо лиц. Все они – из Одесской области. Организатором выступал 42-летний мужчина, "работавший" под прикрытием статуса депутата одного из поселковых советов Одесской области. Действовала группа на территории Винницкой и Хмельницкой областей, а задержали их вблизи райцентра Ярмолинцы сразу после совершения очередной кражи", - гласит сообщение на сайте ведомства.

Члены ОПГ были задержаны после совершения трех краж на порядка 200 тыс грн в населенном пункте Городок Хмельницкой области.

Задержанным грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, согласно ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой).

Следственные действия продолжаются.