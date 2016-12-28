События

03:28 28.12.2016

В Хмельницкой области задержаны члены ОПГ, обокравшие ювелирные магазины на 4.5 млн грн – Нацполиция

Сотрудники Национальной полиции Украины в Хмельницкой области задержали членов организованной преступной группировки, совершавшей кражи на территории Винницкой и Хмельницкой областей на сумму порядка 5 млн грн, из которых порядка 4.5 млн грн пришлись на два ювелирных магазина, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В состав ОПГ входили четверо лиц. Все они – из Одесской области. Организатором выступал 42-летний мужчина, "работавший" под прикрытием статуса депутата одного из поселковых советов Одесской области. Действовала группа на территории Винницкой и Хмельницкой областей, а задержали их вблизи райцентра Ярмолинцы сразу после совершения очередной кражи", - гласит сообщение на сайте ведомства.

Члены ОПГ были задержаны после совершения трех краж на порядка 200 тыс грн в населенном пункте Городок Хмельницкой области.

Задержанным грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, согласно ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой).

Следственные действия продолжаются.

ВАЖНОЕ

СММ ОБСЕ эвакуировала базу из Светлодарска из-за обстрелов

Показания экс-депутата Госдумы РФ лягут в основу обвинения Януковича в деле о госизмене

Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Украина"

Участники преступной группировки Януковича, сотрудничающие со следствием, возместили государству сотни миллионов гривень убытков

Луценко обещает рост зарплаты сотрудников органов прокуратуры на 61% в 2017 г.

ПОСЛЕДНЕЕ

Водитель, пытаясь скрыться с места ДТП, попал в еще одну аварию, в результате погиб 8-мимесячный ребенок

Трамп назначит бывшего помощника Буша-младшего советником по борьбе с терроризмом

В Бахмуте завершили первую очередь реконструкции очистительных сооружений – Жебривский

Доходы в госбюджете-2017 на 20,3% выше доходов в госбюджете-2016 – закон

В очередях на границе с Польшей почти 1400 автомобилей

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Два цвета страсти
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалоны Львова
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА